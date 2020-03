Homenageado em Paris, Lula diz que governo Bolsonaro é uma ameaça ao planeta

Cidadão honorário de Paris, o ex-presidente Lula bateu duro em Jair Bolsonaro e denunciou as "políticas irresponsáveis e criminosas de um governo que ameaça o planeta" edit

247 - "É meu dever falar em nome de milhões de famílias de agricultores, das populações que vivem à margem dos rios e nas florestas, dos indígenas e dos povos da Amazônia, para denunciar a deliberada destruição das fontes de vida em nosso país, por causa das políticas irresponsáveis e criminosas de um governo que ameaça o planeta", disse o ex-presidente Lula, ao receber o título de cidadão honorário de Paris, depois de passar 580 dias como preso político no Brasil.

"O que está ocorrendo no Brasil é o resultado de um processo de enfraquecimento do processo democrático, estimulado pela ganância de uns poucos e por um desprezo mesquinho pelos direitos do povo; desprezo que tem raízes profundas, fincadas em 350 anos de escravagismo", afirmou ainda o ex-presidente.

Confira análise de Gisele Federicce e Aquiles Lins, editores da TV 247: