Integrantes do Supremo defendem afastamento de Nardes por fala golpista

247 - Uma ala do Supremo Tribunal Federal (STF) considera que o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes deveria pedir afastamento de seu cargo após gravar um áudio com declarações de teor golpista. A avaliação é que ele cometeu falta grave, informa a jornalista Bela Megale no Globo.

Integrantes do STF disseram isso diretamete a Nardes. No áudio divulgado na noite de domingo (20), o ministro do TCU diz ter “muitas informações” sobre um “movimento forte nas casernas” e que o país deve estar preparado para viver nas próximas horas, dias ou semanas um “confronto decisivo”.

Um ministro do Supremo relatou a pessoas próximas que chegou a ter uma conversa dura com Nardes, na qual disse que ele deveria se licenciar e não podia levar para dentro do TCU um discurso golpista.

A leitura sobre a gravidade das declarações de Nardes é compartilhada entre os membros do próprio TCU. Ele já havia pressionado colegas da corte de contas a não se manifestarem com declarações sobre a lisura das urnas e de apoio ao Tribunal Superior Eleitoral.

