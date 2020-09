Internautas cobram PCdoB e PT por voto a favor do perdão de dívidas das igrejas

Bancada do PCdoB votou na íntegra a favor do projeto que perdoa cerca de R$ 1 bilhão em dívidas de igrejas e está sendo cobrada a se explicar nas redes sociais edit

247 - Internautas estão cobrando deputados federais do PCdoB pelo voto, dado no dia 15 de julho na Câmara, a favor do projeto de lei 1581/2020 , que perdoa cerca de R$ 1 bilhão em dívidas de igrejas à União. A proposta foi apresentada pelo filho do missionário RR Soares, deputado David Soares (DEM-SP) . O PL aguarda sanção de Jair Bolsonaro.

Na data da votação, apenas o deputado baiano Daniel Almeida esteve ausente. Os outros sete integrantes da bancada do partido na Câmara votaram favoralmente ao projeto. São eles: Alice Portugal (BA), Jandira Feghali (RJ), Márcio Jerry (MA), Orlando Silva (SP), Perpétua Almeida (AC), Professora Marcivânia (AP) e Renildo Calheiros (AL).

Jandira Feghali foi uma das que publicou uma nota sobre o tema: “Venho sendo questionada pelo voto na emenda que anistiou a dívida de igrejas. Esta matéria jamais seria de minha iniciativa pois tenho posição contrária, mas independente de minha opinião, votei de acordo com a orientação da bancada, que é praxe nas decisões do PCdoB no Parlamento”.

“Gostaria de ouvir os argumentos de deputadxs de partidos de esquerda, como do PT e PCdoB, sobre por q votaram a favor do perdão da dívida de um bilhão de reais das igrejas”, cobrou a jornalista Lola Aronovich no Twitter. Outros usuários passaram então a cobrar a direção do partido pela posição.

Alguns deputados do PT também votaram a favor do projeto e o partido está sendo igualmente criticado nas redes: Benedita da Silva, Carlos Zarattini, Zé Neto e José Ricardo.

A lista dos votos pode ser conferida aqui, no site da Câmara .

