Internautas pedem #coragemMaia para que ele abra impeachment em seu último dia de mandato

247 - Internautas subiram a #coragemMaia para que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, abra o processo de impeachment contra Jair Bolsonaro em seu último dia de mandato. Hoje, o parlamentar segura mais de 60 processos.

A decisão do DEM de abandonar a candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) e a ameaça do PSDB e do Solidariedade de fazerem o mesmo, levaram o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a ameaçar aceitar um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. A eleição que vai escolher a nova cúpula da Câmara e do Senado está marcada para esta segunda-feira (1º/2).

Veja a repercussão:





O conhecimento liberta. Saiba mais