Isolado com Covid em NY, Queiroga troca hotel de luxo por puxadinho

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que testou positivo para Covid-19 na terça-feira (21), em Nova York (EUA), durante viagem de Bolsonaro para participar da 76ª Assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), vai deixar o hotel de luxo no qual estava hospedado, para cumprir a quarentena na cidade em um puxadinho com custa mais baixo.

Caso permanecesse no hotel Intercontinental Barclay, onde toda a comitiva presidencial ficou hospedada, até o final de seu isolamento de 14 dias, o custo da estadia do ministro da Saúde poderia variar de R$ 84 mil a R$ 140 mil.

Segundo informou reportagem do UOL, Queiroga decidiu mudar a hospedagem porque os custos de sua permanência em NY vão sair do próprio bolso. A pasta informou em nota, que as despesas não serão pagas nem pelo Palácio do Planalto, e nem pela própria pasta.

Ainda de acordo com o UOL, o ministro teria que desembolsar de seus próprios recursos cerca de R$ 50 mil. O restante da hospedagem seria pago pelo governo por meio das diárias pagas a ministros fora do país.

Caso permaneça duas semanas em Nova York, como é a orientação se tiver sintomas de covid, o ministro deverá receber, apenas deste benefício, um total de aproximadamente R$ 39 mil.



O ministro da Saúde, integrante da comitiva presidencial que foi à cidade para participar da Assembleia-Geral da ONU, protagonizou na última segunda-feira (20) uma atitude inédita de desrespeito ao povo brasileiro, na cidade de Nova York. Ao ser confrontado com protestos, ele se levantou da poltrona no ônibus e mostrou o dedo do meio , num gesto obsceno.

