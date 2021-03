Jaques Wagner diz que PT pode avaliar frente com Flávio Dino, mas não com Ciro Gomes

247 – O senador Jaques Wagner (PT-BA) avalia que o PT pode até vir a abrir mão da cabeça de chapa em 2022, mas não numa frente com o pedetista Ciro Gomes, que decidiu hostilizar o Partido dos Trabalhadores. "Assim como a nossa aprovação, que chegou a 80% na saída do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não é eterna, a rejeição ao PT também não é. Ela vem diminuindo por pessoas que constatam que foi um equívoco apostar em um antipetismo mesmo votando no que está acontecendo no Brasil", diz ele, em entrevista ao jornalista Gustavo Uribe.

"Se o Lula recuperar seu direito político, tenho de saber dele. Se ele estiver com vontade, acho que tem, dentro do PT ele seria natural. Se ele não recuperar, que eu espero que não aconteça, ou achar que é melhor ter outro nome, aí tem o Haddad. O Rui Costa, da Bahia, é um nome. E os governadores do Ceará e do Piauí também. Como há nomes em outros partidos. É óbvio que o nome do Flávio Dino (PC do B), como governador do Maranhão, é sempre um que circula. O Ciro Gomes (PDT), evidentemente, está colocado, mas ele está fazendo uma política de isolamento do PT, então, não vejo como prosperar", afirmou Wagner.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.