João Santana repagina Ciro Gomes e transforma seu temperamento explosivo em "rebeldia"

247 – O marqueteiro João Santana, que trabalhou com a ex-presidente Dilma Rousseff, foi preso na Lava Jato e assumiu a campanha de Ciro Gomes, do PDT, decidiu repaginar o candidato e irá apresentá-lo como um "rebelde", informa a jornalista Andrea Jubé , do Valor Econômico. "Para tentar neutralizar os rumores de debandada de aliados para o bloco petista, o PDT vai lançar a pré-candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República na sexta-feira, em Brasília. Criticado pelo temperamento muitas vezes explosivo, Ciro aparecerá com nova roupagem, agora travestido de 'rebelde', como resultado do trabalho do marqueteiro João Santana nos últimos meses", escreve a repórter.

“A rebeldia está a caminho”, diz a chamada para o evento nas redes sociais de Ciro e do PDT. "Para tentar reverter a imagem de temperamental do pedetista, que assusta o mercado financeiro e espanta uma parcela do eleitorado, a aposta de João Santana foi reembalar o pré-candidato para tentar transformar o que seriam pontos negativos em qualidades. Outra aposta do marqueteiro é na estética jovial, de olho num eleitorado que até agora, nas pesquisas, tem demonstrado inclinação pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva", pontua.

