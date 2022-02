Kassab confirma diálogo com o PT sobre a eleição presidencial

O presidente do PSD indicou, no entanto, que a prioridade do partido é ter candidatura própria edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, admitiu conversas com o PT e manteve o discurso de que a prioridade é o partido dele lançar uma candidatura própria à Presidência da República.

"Tenho uma boa relação pessoal com Lula. Em 2022, o PSD dá prioridade para a tese da candidatura própria. Portanto, é evidente que, tendo candidato, fica incompatível avançar nas tratativas de uma aliança de 1º turno. E, tendo candidato, é evidente que o partido acredita que o candidato possa ir ao 2º turno. A conversa com o PT existe, é positivo que exista, mas ela em nenhum momento tratou de aliança no 1º turno", declarou Kassab em entrevista à CNN Brasil.

De acordo com o dirigente, a sigla definirá nos próximos meses se lançará o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), ao Palácio do Planalto. "A decisão final se ele será ou não candidato será no fim de março, começo de abril, quando se encerrar o período de janela partidária e também, possivelmente, o prazo para constituição de federações partidárias. Daí, sim, com toda a serenidade, ele decidirá se será ou não candidato", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE