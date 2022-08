Kassab diz que Lula é favorito e tem grandes chances de vencer no primeiro turno

“Todas as pesquisas dão margem grande do Lula para o Bolsonaro, em todos os estados, e isso faz com que dificilmente tenha reversão”, disse Gilberto Kassab edit

247 - O ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab (PSD) afirmou em entrevista ao UOL nesta quinta-feira (4) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem chances reais de vencer a eleição de 2022 já no primeiro turno, depois que os candidatos à presidência André Janones (Avante) e Pablo Marçal (Pros) anunciaram que podem deixar a campanha para apoiar a candidatura do petista.

“Passei meses achando que ele podia não ganhar no 1º turno. No dia de ontem, com a saída de 2 candidatos que tinham entre 1,5% e 3%, acho que não é mais impossível. E Ciro Gomes caiu nas pesquisas um pouquinho, então é uma semana que talvez eu possa admitir que possa haver só um turno", disse Kassab.

Diante de um cenário polarizado, Kassab disse que não acredita que outra candidatura possa crescer além da de Lula. "Não há espaço para que uma alternativa cresça. E continuo achando Lula favorito, até porque todas as pesquisas dão margem grande do Lula para o Bolsonaro, em todos os estados, e isso faz com que dificilmente tenha reversão", disse.

Além disso, o ex-prefeito disse que, caso haja um segundo turno, quem não votou em Bolsonaro deve transferir os votos para Lula. “Todo eleitor que, no 1º turno, não vota em candidato governista, em qualquer eleição, sempre tem tendência de não votar no candidato governista no 2º turno”, finalizou Kassab.

