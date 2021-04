Kátia Abreu diz que não vai 'permitir negociata' com embaixada para blindar Bolsonaro no TCU

A Comissão de Relações Exteriores do Senado, que Kátia Abreu preside, não vai aprovar a eventual indicação do ministro do TCU Raimundo Carreiro para a embaixada de Portugal, caso ela seja confirmada edit

247 - A senadora Kátia Abreu (PP-TO) afirmou que a Comissão de Relações Exteriores do Senado, que ela preside, não vai aprovar a eventual indicação do ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Raimundo Carreiro para a embaixada de Portugal, caso ela seja confirmada. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

A coluna apurou que Carreiro comunicou ao senador Renan Calheiros e ao ex-presidente José Sarney que pode deixar o TCU para assumir o posto diplomático, abrindo vaga para que o presidente Jair Bolsonaro indique um novo ministro e forme maioria a favor do governo.

Segundo Bergamo, a possibilidade foi entendida por senadores como manobra do governo para se blindar de uma acusação de crime de responsabilidade por causa da sanção do Orçamento de 2021.

"Conheço o ministro Carreiro e custo a crer que isso é verdade. Mas, caso seja, não vamos permitir uma negociata dessas, envolvendo uma embaixada. Não há vaga no TCU. O mandato de Carreiro termina em 2023", afirma Kátia.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.