Leite faz birra e diz que não vai aceitar coordenar campanha de Doria

"Pretendo permanecer no PSDB, embora seja sabido que há sondagens de partidos políticos", diz Eduardo Leite

247- O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), derrotado nas prévias tucanas por João Doria, disse que não vai aceitar ser coordenador da campanha de Doria à Presidência da República, segundo informou a jornalista Bela Megale no jornal O Globo.

Leite disse que o cargo de governador não lhe permite contribuir para uma campanha nacional e que ele e Doria têm estilos e métodos diferentes. “Quero ajudar a construir uma candidatura viável de centro em 2022. Não vou me limitar a ser governador do Rio Grande do Sul, vou atuar e estarei onde melhor possa contribuir”.

O governador gaúcho disse que não planeja deixar a legenda, mas que já está sendo cogitado por outras siglas.

“Pretendo permanecer no PSDB, embora seja sabido que há sondagens de partidos políticos”, declarou.

