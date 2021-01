Lira busca se distanciar do governo e alfineta Maia

247 - O candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), buscou evitar que seu nome seja associado a Bolsonaro durante entrevista à CNN Brasil.

Visto como o candidato do governo pela oposição, Lira rebateu as críticas: "Eu sou candidato a presidente da Câmara dos nossos partidos, dos partidos que fazem parte da nossa base. E o diferencial da nossa campanha é que temos contato direto com parlamentares, independentemente de partidos ou de tendências, sejam eles de centro, de direita ou de esquerda. Eu não rejeito apoio de ninguém nem de nenhum partido", declarou.

"Eu não nego apoio de ninguém e não rejeito apoio de ninguém. A eleição da Câmara é uma eleição interna, compete aos deputados escolher o seu presidente, sem influência de ninguém", acrescentou.

Lira também aproveitou a ocasião para alfinetar Rodrigo Maia (DEM-RJ): "No sentido de tudo que o 'patrocinador' de campanha do candidato Baleia [Rossi] pregou de responsabilidade ao teto de gastos, a pergunta que eu faço é: de onde viriam os recursos para o alargamento do auxílio e aumentar a renda do Bolsa Família?", disse o candidato.

O conhecimento liberta. Saiba mais