Lira dá festa de arromba para 300 convidados, que ignoram máscara (vídeo)

247 - Horas após dizer que colocará em votação medidas de combate à pandemia de covid-19, o novo presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), promoveu uma grande festa de comemoração de sua vitória em uma casa no Lago Sul, área nobre de Brasília. Cerca de 300 pessoas estiveram no local e poucos convidados usavam máscaras, o que incluía ministros do governo de Jair Bolsonaro, fiador da eleição de Lira - que também estavam sem a proteção.

Segundo Portal UOL, ignorando a pandemia, o articulador político do Palácio do Planalto, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, foi um dos presentes na festa na madrugada de hoje. Como revelou o Estadão, seu gabinete se tornou um QG da campanha de Lira na reta final, onde cargos e emendas eram negociados. Fabio Faria (Comunicações), Fabio Wajngarten (Secretaria de Comunicações) e Jorge Seif (Secretaria da Pesca) completavam o time do governo na festa.

A jornalista Nathalia Fruet, repórter do SBT em Brasília, compatilhou o vídeo com as cenas da festa. As imagens deixam claro que a máscara, ítem fundamental de proteção contra o coronavírus, foi descartada na festa.

