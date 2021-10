Lira diz estar 'absolutamente tranquilo e convencido' de que não há condições para impeachment

Apoie o 247

Clube de Economia

Ricardo Brito, Reuters - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quarta-feira estar "absolutamente tranquilo e convencido" que não há condições para se instaurar um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro neste momento.

"Estou absolutamente tranquilo e convencido de que não há nenhum tipo de condição política e muitas vezes jurídica de se fazer uma aferição de um processo de impeachment neste momento no país", disse ele, em entrevista à CNN Rádio.

O presidente da Câmara, que foi eleito para o cargo com o apoio de Bolsonaro, afirmou ainda que discussão sobre impeachment tem de ser séria e não pode ser casuística -- citando o fato de "parlamentares isolados", segundo ele, terem recorrido ao Supremo Tribunal Federal a fim de tentar que a corte fixe prazo para que analisasse os pedidos de impeachment que aguardam deliberação.

Bolsonaro, que está sem partido desde que rompeu com o PSL em 2019 no primeiro ano de seu mandato, cogita ingressar no PP, partido de Lira, para concorrer à reeleição no próximo ano.

