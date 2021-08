Lira diz que PEC do voto impresso será votada esta semana e que Bolsonaro garantiu que respeitará resultado

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta segunda-feira (9) em entrevista à rádio CBN a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do voto impresso será votada até quarta-feira e que Jair Bolsonaro garantiu em um telefonema entre os dois que irá respeitar o resultado do plenário.

Lira disse que conversou com Bolsonaro na sexta-feira: “Em uma ligação telefônica, o presidente Bolsonaro me garantiu que respeitaria o resultado do plenário. E eu confio na palavra do presidente da República ao presidente da Câmara”.

O voto impresso deve ser votado na terça ou quarta no plenário da Câmara, segundo Lira. Ele informou que haverá uma reunião entre os líderes da Casa para decidir as pautas da semana, nesta segunda-feira à noite. “Após essa reunião de líderes, como eu espero que aconteça, ela muito provavelmente pode estar amanhã ou 4ª feira na pauta da Câmara para que a gente tenha uma posição oficial do plenário”, disse.

PUBLICIDADE

Lira voltou a afirmar que o resultado do plenário deve ser respeitado pelos Poderes. Ele avaliou que, pelo número de partidos contrários ao voto impresso, a PEC pode não ser aprovada: “Nós temos hoje uma média de 15 a 16 partidos contra o voto impresso ou auditável na Câmara”.

Lira disse ainda que mesmo com a rejeição é importante que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e o STF (Superior Tribunal Federal) encontrem uma “maneira administrativa” de responder às dúvidas sobre a urna eletrônica, para além da testagem de 100 urnas.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista: