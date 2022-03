Lula celebra derrota de Deltan Dallagnol com novo PowerPoint

Com ironia, ex-presidente reagiu nas redes sociais à decisão do STJ e mostrou uma versão do PowerPoint sobre os danos contra sua vida edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou com ironia nas redes sociais a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que determinou que o ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol indenize o petista por dano moral pelo episódio do PowerPoint, em 2016. Cabe recurso da decisão.

“A #EquipeLula achou um PowerPoint aqui…”, diz a postagem na conta de Lula no Twitter, com uma imagem que imita a apresentação de Dallagnol feita à imprensa em Curitiba na ocasião, mas com texto diferente, relacionado aos danos que o episódio causou à vida de Lula, como “vida devassada” e “família atacada”. Outros círculos apontam ainda “lawfare”, “nenhuma condenação” e “24 vitórias na Justiça”.

Por 4 votos a 1, a Quarta Turma do tribunal formou maioria e entendeu que Dallagnol cometeu excesso e a “espetacularização do episódio” não é compatível com o que foi objeto da denúncia contra Lula à época.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE