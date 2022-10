Lula cresce entre evangélicos, vira no Norte e lidera com 67% no Nordeste, aponta Datafolha

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (27) e encomendada tanto pela Globo como pelo jornal Folha de S.Paulo, mostrou que o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou quatro pontos percentuais entre os evangélicos, ao passar de 28% em 19/10 para 32%. Jair Bolsonaro (PL) diminuiu as intenções de voto no segmento, ao passar de 66% para 62%. Brancos, nulos ou os que disseram não votar em candidato algum somaram 4% e não souberam responder, 2%.

De acordo com os números, Bolsonaro tinha 50% na Região Norte e Lula 46%. Agora o petista conseguiu 48% e o seu adversário, 47%. Na pesquisa o ex-presidente teve 67% e o ocupante do Planalto 28% entre os eleitores do Nordeste. No levantamento, o chefe do Executivo federal ganhou de Lula no Centro-Oeste (53% a 40%), no Sudeste (48% a 44%) e no Sul (58% a 36%).

>>> Datafolha: Lula tem 53% dos votos válidos e Bolsonaro, 47%

O ex-presidente conseguiu 53% do eleitorado feminino e Bolsonaro, 41%. O candidato do PL teve 48% dos votos entre os homens e o seu oponente, 46%.

Segundo as estatísticas, Lula venceu Bolsonaro entre as pessoas com até dois salários mínimos (61% a 33%). O ocupante do Planalto teve mais votos com os eleitores que ganham de dois a cinco salários mínimos (54% a 40%), entre as que recebem de cinco a dez salários mínimos (60% a 32%) e entre os brasileiros com mais de dez salários mínimos (59% a 36%).

>>> Atlas: Lula amplia vantagem e tem 53,2% dos votos válidos; Bolsonaro tem 46,8%

Na pesquisa, Lula venceu entre as pessoas com ensino fundamental (60% a 34%). Bolsonaro ganhou entre os eleitores com ensino médio (49% a 45%), superior (48% a 43%).

O ex-presidente apareceu na frente no percentual de votos dos eleitores do interior (50% a 44%) e também nas regiões metropolitanas (48% a 45%).

Foram entrevistadas 4.580 pessoas, em 252 cidades, entre os dias 25 e 27 de outubro. A margem de erro total foi de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. A margem de erro foio de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-04208/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.