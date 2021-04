Lula defende mais filhos de porteiros na universidade e menos figuras como Paulo Guedes no poder

Perfil no Twitter do ex-presidente Lula respondeu a um internauta que disse ser “um dos filhos de porteiro e empregada doméstica” que pôde estudar graças aos programas dos governos do PT edit

247 - O ex-presidente Lula defendeu, via postagem de sua equipe no Twitter, que mais filhos de porteiros entrem nas universidades e menos figuras como Paulo Guedes ingressem para a política.

A postagem rebate à declaração do ministro da Economia, que reclamou que “filho de porteiro com nota zero no vestibular" conseguia entrar em faculdade com bolsas do Fies durante os governos do PT. Para ele, o Fies foi um “desastre” que enriqueceu meia dúzia de empresários.

“Por mais jovens como Ricardo e menos homens como Paulos Guedes”, postou Lula, em resposta a um internauta chamado Ricardo Silvestre.

O post do internauta - que se define como “publicitário, especialista em mídia digital, agente de influenciadores e creators pretos, speaker, consultor e fundador da Black Influence” - dizia: “Felizmente um dos filhos de porteiro e empregada doméstica sou eu, que pude estudar pela existência dos programas sociais do governo Lula”.

Por mais jovens como Ricardo e menos homens como Paulos Guedes. #equipeLula https://t.co/MTtJ9zvIIf April 29, 2021

