Lula deve acelerar indicação de Zanin ao STF

247 - Auxiliares do presidente Lula (PT) têm, segundo o jornal O Globo, o aconselhado a acelerar a indicação do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF). A ideia é que o presidente consiga emplacar o advogado no Supremo antes que a CPI do 8 de janeiro no Congresso Nacional possa provocar algum eventual desgaste no governo.

A cadeira a ser ocupada no STF é a que ficou vaga após a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Zanin é visto como favorito para o posto. Emissários do governo têm levado ao advogado a expectativa de que seu nome seja indicado em até duas semanas.

"Embora o próprio Zanin tenha evitado contato com parlamentares neste momento, buscando manter-se discreto em sua articulação, interlocutores do mundo jurídico, especialmente advogados com bom trânsito em Brasília, já tem feito esse papel. Em conversas com senadores, tentam medir qual ambiente para aprovação do seu nome junto ao Congresso. Parlamentares, por sua vez, já fizeram chegar até ele que não haverá problemas caso seja o escolhido por Lula", diz a reportagem.

Zanin recebeu sinalizações positivas até de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ex-ministro de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira (PP-PI) também não vê dificuldades para a aprovação de Zanin.

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o senador Davi Alcolumbre (União-AP) já fez chegar a Zanin o recado de que, uma vez confirmada a indicação, não demorará para definir a data de sua sabatina no Senado.

O indicado por Lula ao STF precisa ser aprovado por maioria absoluta do plenário do Senado — ao menos 41 dos 81 senadores.

