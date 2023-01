Lula deve se reunir com líderes de ao menos 6 países ainda no 1º semestre

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir com ao menos seis chefes de governo e de Estado até o fim do primeiro semestre: Emmanuel Macron (França); Joe Biden (Estados Unidos); Marcelo Rebelo de Sousa (Portugal); Olaf Scholz (Alemanha); Pedro Sánchez (Espanha); e Xi Jinping (China), informa o Metrópoles.

Lula esteve na semana passada na reunião de cúpula da Celac.

A expectativa é que ao menos três dos seis chefes de governo com os quais Lula vai se reunir venham ao Brasil a partir desta semana. Já nesta segunda-feira (30), o presidente receberá, no Palácio do Planalto, o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz.

Os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Espanha, Pedro Sánchez, também são esperados para vir ao Brasil a convite de Lula.

Na primeira quinzena de fevereiro, Lula voltará a sair do Brasil e embarcará para os Estados Unidos, onde se reunirá com o presidente norte-americano, Joe Biden.

Será o primeiro encontro entre os dois chefes de Estado desde que Lula tomou posse, em janeiro.

O Ministério das Relações Exteriores ainda busca uma data para que Lula visite a China, em março. Em abril, o presidente deve se reunir com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo.

No segundo semestre, Lula é esperado na cúpula do G-20, que será realizada na Índia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.