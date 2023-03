Lula distribui cargos estratégicos a União Brasil e MDB em tentativa de conquistar apoio

Apoie o 247

247 - Com o objetivo de garantir apoio em votações no Congresso e impedir a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas do 8/1, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) optou por liberar cargos de segundo escalão para o Centrão, informa o Estadão.

A lista de nomeações beneficiará o União Brasil, que assumirá as diretorias dos Correios, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs). Entre os cargos estratégicos que serão ocupados pelo União Brasil, estão também as presidências da Telebrás e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Além das nomeações para o União Brasil, o governo também vai liberar, a partir desta semana, cargos prometidos para o MDB, que incluem uma diretoria do Banco do Nordeste (BNB), uma vice-presidência da Caixa e quatro secretarias do Ministério das Cidades. O partido já controla as pastas de Transportes e Planejamento.

O presidente Lula aprovou as nomeações depois de ter sido alertado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que a demora em satisfazer esse grupo político poderia prejudicar o início de seu mandato, com possíveis derrotas significativas no Congresso.

