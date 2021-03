Lula diz que será candidato se seu nome for consenso na esquerda e adverte que Ciro erra ao atacar PT

Lula fala ao El País, não descarta sua candidatura, mas diz que só será se seu nome for consenso da esquerda e diz que Ciro erra com seus ataques ao PT edit

247 - Em entrevista ao El País, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que Ciro Gomes equivoca-se com seus ataques ao PT: “Ele resolveu engrossar o discurso antipetista achando que vai ganhar votos da direita. Não vai. Isso que é grave. Não adianta falar mal do PT e da esquerda achando que vai ganhar voto do Doria. Se continuar discurso xenófobo contra o PT ele vai perder gente da base dele”.

Lula não descartou sua candidatura, na entrevista, mas afirmou que só será candidato de consenso da esquerda:

“Eu necessariamente não preciso ser candidato a presidente, porque eu já fui. Estou com 75 anos, com muita saúde, mas descobri que o [Joe] Biden é mais velho do que eu e governa os EUA. Quando eu chegar em 2022, eu vou estar apenas com 77 anos, um jovem. Se chegar na época e os partidos de esquerda entenderem que eu posso representá-los, eu não tenho problema. Mas o PT tem outras opções, tem o Fernando Haddad, outros governadores. E a esquerda também tem: Flávio Dino, o [Guilherme] Boulos... Na hora que tiver que decidir, vamos ver quem tem mais condições de ganhar. A única possibilidade que eu tenho de ser, porque eu não disputarei com ninguém, é se as pessoas entenderem que eu sou o melhor nome. Se não, me contentarei em ir para a rua fazer campanha para um aliado nosso”.

Quanto a Ciro, apesar da crítica, Lula ponderou sua importância para o país: “eu acho que o Ciro Gomes é importante para o Brasil. Mas ele precisa acertar na política. Ele pode não ter no PT o maior aliado porque o PT não o apoiou. Mas ele não pode considerar PT inimigo”. O ex-presidente reafirmou na entrevista: “Não tenho problema com Ciro Gomes. Gosto dele de graça, como disse outras vezes”.

