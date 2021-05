Lula: do jeito que está caindo nas pesquisas, Bolsonaro "daqui a pouco só vai poder visitar quartel ou miliciano no Rio"

“Vem falar que eu tô com medo de ir pra rua?! Ele que tá com metade do que eu tenho nas pesquisas é que tem que ficar com medo. Daqui a pouco ele só vai poder visitar quartel e fazer reunião com miliciano”, disse o ex-presidente Lula em referência a Jair Bolsonaro durante entrevista à Rádio Tiradentes nesta sexta edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que "daqui a pouco [Bolsonaro] só vai poder visitar quartel ou miliciano no Rio". Foi na manhã desta sexta-feira (28), em entrevista concedida à Rádio Tiradentes do Amazonas.

"O Bolsonaro quando sai na rua precisa de mil policiais fazendo segurança. Vem falar que eu tô com medo de ir pra rua?! Ele que tá com metade do que eu tenho nas pesquisas é que tem que ficar com medo. Daqui a pouco ele só vai poder visitar quartel e fazer reunião com miliciano", disse Lula, sobre a queda das pesquisas de Bolsonaro e mais uma provocação do líder da extrema direita contra o petista em sua live na noite de quinta-feira (27)

"Nunca trabalhou na vida, foi pro Exército, saiu de lá expulso, ficou 30 anos como deputado e agora tá na presidência da República se dando aumento de salário... Acha que eu tenho medo dele?! Eu nasci na rua, minha vida política é na rua", afirmou Lula.

De acordo com o ex-presidente, Bolsonaro é "resultado de uma mentira" e "uma parte da imprensa contribuiu com essas mentiras para negar a política e toda vez que você nega a política o que vem é pior". "Ele não gosta do povo, gosta mesmo é de miliciano".

