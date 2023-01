Lula e Janja se mudarão para o Alvorada no final do mês, diz Rui Costa

Apoie o 247

247 - O presidente Lula e a primeira-dama Janja devem se mudar para o Palácio do Alvorada após retornarem da Argentina, a partir de 25 de janeiro, segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O país vizinho será destino da primeira visita internacional do presidente. A visita está marcada para o dia 23.

“Assim que ele voltar da Argentina ele já deve voltar para o Alvorada”, disse o ministro em entrevista ao Globo.

O estado do Alvorada é deplorável após 4 anos de ocupação de Jair Bolsonaro. De acordo com a primeira-dama, havia infiltrações, janelas quebradas, danos em tapetes e sofás rasgados no palácio.

O ministro afirmou ter ficado “assustado” com o estado de conservação do Alvorada, que, segundo ele, mais “parecia um bunker”.

“Ao visitar a casa do presidente, fiquei assustado, porque parecia que não era uma residência presidencial. A sensação era de que parecia um bunker, várias salas com uma bateria de computadores, onde parece que trabalhavam várias pessoas. O ambiente todo estava arrumado não como uma residência do presidente da República, mas sim como se fosse um local de trabalho de combate”, disse Costa.

O presidente Lula chegou a ligar para o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo para perguntar se precisava esperar o trâmite de uma licitação para se mudar, brincando que estava “até sem colchão para dormir”. Lula e Janja estão hospedados em um hotel em Brasília.

Além do Alvorada, o presidente também criticou o estado de manutenção da Granja do Torto, segunda residência oficial, que foi ocupada, no último governo, pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes.

