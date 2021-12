Lula, em live histórica no Podpah: "tenho que fazer mais do que já fiz"

Em uma live histórica, com mais de 290 mil espectadores simultâneos, o ex-presidente falou em clima descontraído sobre alguns dos temas mais importantes do país, como eleições de 2022 e preços dos combustíveis edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A entrevista do ex-presidente Lula ao Podpah, um dos maiores programas em formato de podcast no Brasil atualmente, foi um sucesso absoluto de audiência.

Logo no início da entrevista, às 19h desta quinta-feira (2), 130 mil pessoas aguardavam para ouvir o petista. Mais perto do final da conversa, o programa se aproximou dos 300 mil espectadores simultâneos.

O ex-presidente, em tom descontraído, debateu com os apresentadores do Podpah, Igão e Mítico, os mais variados temas, como futebol, corrupção, preços dos combustíveis no Brasil, Lava Jato, eleições de 2022 e outros.

PUBLICIDADE

Questionado sobre sua provável candidatura no próximo ano eleitoral, o petista voltou a dizer que se decidirá por volta de março de 2022, mas que, se voltar, 'terá que trabalhar muito mais do que trabalhou, porque eles destruíram o Brasil'. "Tenho que fazer mais do que já fiz", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE