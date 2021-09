Lula estreia perfil no Linkedin, rede social voltada ao mercado de trabalho

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O ex-presidente Lula estreou nesta quarta-feira seu perfil profissional na rede Linkedin , voltada ao mercado de trabalho. Nela, o ex-presidente mais aprovado da história do Brasil e líder nas pesquisas para 2022 mostra todos os seus títulos honoris causa. Confira:

Filho de dona Lindu. Nascido em Pernambuco, criado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Eleito presidente da República do Brasil por dois mandatos. Deixei a Presidência com 87% de aprovação.

Um dos fundadores e presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, o maior partido da América Latina, e presidente de honra do Instituto Lula.

PUBLICIDADE

Primeiro chefe de Estado a receber o prêmio de Estadista Global do Fórum Econômico Mundial, pela atuação no combate à pobreza. Título de Campeão Mundial na Luta contra a Fome pela ONU (2010). Vencedor do World Food Prize, um reconhecimento aos esforços no combate à fome no Brasil e do prêmio Indira Gandhi Pela Paz, Desarmamento e Desenvolvimento. Eleito cidadão honorário de Paris em 2019 pela atuação em defesa dos direitos humanos.

Premiado pela UNESCO com o Félix Houphouët-Boigny pelo trabalho em busca da paz e justiça social. Prêmio Príncipe de Astúrias pela luta contra a pobreza. Considerado o "Homem do Ano" pelos jornais Le Monde e El País em 2009.

PUBLICIDADE

Doutor Honoris Causa pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris – Sciences Po (França) e pelas seguintes universidades: Universidade Federal de Viçosa, Universidade de Coimbra (Portugal), Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade de Pernambuco, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade da Integração Intern. da Lusofonia Afro-Brasileira, Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (Argentina), Universidad San Martín (Argentina), Universidad de Lanús (Argentina), Universidad Tres de Febrero (Argentina), Universidad de La Plata (Argentina), Universidad de Córdoba (Argentina), Universidad San Juan (Argentina), Universidad de Cuyo (Argentina), Universidad Mayor de San Marcos (Peru), Escuela Politécnica del Litoral (Equador), Universidad Andina Simón Bolívar (Equador), Universidade de Buenos Aires (Argentina), Universidade Federal do ABC, Universidade de Salamanca (Espanha), Universidad de Aquino (Bolívia), Universidade Metropolitana da Educação e do Trabalho (Argentina), Universidade Nacional de La Matanza (Argentina), Universidade Federal do Sergipe, Universidade Regional do Cariri, Universidade Estadual de Alagoas, Universidade Federal do Piauí, Universidad Nacional del Comahue (Argentina) e Universidade Nacional de Rosário (Argentina).

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE