Lula: eu farei das tripas coração para não deixar um candidato da Rede Globo ser eleito presidente deste país

247 - O ex-presidente Lula, em entrevista concedida a youtubers nesta quinta-feira (11), projeta que a Rede Globo aposta nas candidaturas do apresentador Luciano Huck ou Sergio Moro na disputa do próximo pleito eleitoral de 2022 e ressalta que irá “fazer das tripas coração para não deixar um candidato da Rede Globo ser eleito presidente deste país”.

Lula relembra a parceria entre a Globo e Sergio Moro com o claro intuito de desmoralizá-lo. “Um juiz que nunca agiu de forma imparcial, sua máscara caiu quando aceitou ser ministro de Bolsonaro. Até a denúncia que ele fez contra mim deve ter sido feita pela Globo", denuncia ele.

Lula ainda diz que aceita um convite da Globo para debater com Sergio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol a respeito das arbitrariedades contidas em seu processo. "Pode ser no conversa com Bial ou no Domingão do Faustão. Precisamos mostrar o tipo de canalha que essa gente é”, conclui.

Veja a íntegra da entrevista:

