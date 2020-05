Lula faz gesto pela unidade e abre mão do seu nome em plano de reconstrução nacional

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um gesto pela unidade do campo progressista, ao abrir mão de seu nome no batismo no plano de desenvolvimento que será lançado por lideranças de esquerda. Agora, será o “Plano de Reconstrução do Brasil” edit

247 - O plano de desenvolvimento e reconstrução nacional que havia sido lançado no sábado com o nome “Plano Lula para o Brasil” será rebatizado. Isso porque o próprio ex-presidente avalia o momento requer ampla unidade no campo desenvolvimentista, sem protagonismos, nem saudosismos. Por isso mesmo, o projeto passará a se chamar “Plano de Reconstrução do Brasil”.

“O presidente Lula me pediu para agradecer à CEN pela deferência a ele ao nominar o plano pós-crise de Plano Lula para o Brasil, mas comunica que declina dessa homenagem, por entender que nossa proposta tem de ampliar para diversos setores da sociedade e outras organizações políticas. Por isso, sugere o nome de Plano de Reconstrução do Brasil. Também em conversa com os companheiros Fernando Haddad e Aluísio Mercadante, ambos sugerem que a coordenação do Plano fique a cargo do Centro de Altos Estudos da FPA, que está sendo implantado com esta finalidade. Ajustamos que na próxima reunião da CEN a FPA fará apresentação do Centro de Altos Estudos e de como implementará a deliberação do Partido”, escreveu a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), em mensagem enviada à executiva nacional do PT.

Saiba mais sobre o plano na reportagem abaixo:

247 - A Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores anunciou neste sábado (16) o ‘Plano Lula para o Brasil’, um projeto abrangente de retomada da economia, dos empregos, da reconstrução do Estado brasileiro e da soberania nacional.

À frente da coordenação da tarefa está o ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad.

Leia a íntegra da nota da Comissão Executiva Nacional do PT:

Por ter governado o país pelo voto popular, vencendo quatro eleições consecutivas, e por ser o mais importante partido de oposição, o PT vem atuando com responsabilidade em defesa da vida, dos empregos e da renda da população mais pobre, desde antes do agravamento da pandemia do Coronavírus no país.

Além de denunciar a irresponsabilidade de Bolsonaro, a incapacidade e insensibilidade de seu governo frente à crise, o PT defende a população por meio da mobilização social, da ação de seus governadores e prefeitos, de ações judiciais e de projetos de lei no Congresso, como o que resultou no pagamento emergencial de R$ 600, que propomos estender por um ano.

Frente à necessidade de preparar desde já a reconstrução do país, destruído pela sabotagem do governo federal às ações contra a pandemia e pelo projeto ultraliberal que este governo aprofundou, a Comissão Executiva Nacional do PT decidiu construir um projeto abrangente de retomada da economia, dos empregos, de reconstrução do estado e da soberania.

A tarefa será coordenada pelo presidente do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, companheiro Fernando Haddad, com a legitimidade de quem recebeu mais de 47 milhoes de votos como candidato do PT à Presidência da Republica em 2018.

Essa tarefa mobilizará os quadros da FPA, dos Núcleos de Avaliação de Políticas Públicas do PT, das secretarias e setoriais do partido, em colaboração com diversos movimentos sociais e entidades, buscando o diálogo com amplos setores da classe trabalhadora, da intelectualidade, dos artistas, da juventude, do empresariado e das instituições nacionais, para recuperar a auto estima do país e viabilizar um projeto baseado nas imensas potencialidades do Brasil.

A superação da profunda crise econômica, social e política exige a retomada de um projeto nacional, popular e democrático à altura do país e de nosso povo, como tivemos a partir do governo do ex-presidente Lula e seu modelo de desenvolvimento com inclusão social. Por este motivo, o projeto terá o nome de Plano Lula para o Brasil.

