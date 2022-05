Lula lidera com 59% entre eleitores que recebem Auxílio Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Datafolha, publicada nesta quinta-feira (26), apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem mais intenções de voto que Jair Bolsonaro (PL) entre os eleitores beneficiários do Auxílio Brasil. O petista atingiu 59%, contra 20% do seu adversário.

De acordo com o levantamento, o ex-presidente tem 49% dos votos entre as mulheres, contra 23% de Bolsonaro.

>>> Datafolha: Lula lidera com 48% e pode vencer eleição no primeiro turno

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O petista também ganha do seu oponente entre eleitores com 16 a 24 anos (58% a 21%), entre as pessoas com ensino fundamental (57% a 21%) e entrevistados com renda familiar de até dois salários (56% a 20%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Região, Raça e Religião

Os dados mostraram que o ex-presidente conseguiu 62% dos votos na Região Nordeste e Bolsonaro, 17%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os eleitores que se declaram pretos, Lula alcançou 57%, contra 23% do seu adversário.

Entre católicos, o petista venceu (54% a 23%) e entre desempregados também (57% a 16%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa foi realizada nos dias 25 e 26 de maio, com 2.556 entrevistados em 181 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-05166/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE