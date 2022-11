Lula poderá antecipar nomeação de ministros para facilitar aprovação da PEC da Transição

Apoie o 247

247 - Depois do giro internacional por Egito e Portugal, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna nesta segunda-feira (21) às atividades no país. Ele deverá nos próximos dias anunciar os primeiros nomes para compor seu ministério.

Reportagem do jornal O Globo informa que aliados, como pessoas próximas ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), gostariam de que o titular da Fazenda fosse logo conhecido, para servir de porta-voz econômico e interlocutor com o mercado.

A esse argumento somou-se outro no entorno de Lula, o de que a nomeação de ministros indicados por partidos aliados pode facilitar a aprovação da PEC da Transição, principal batalha que o futuro governo travará no Congresso ainda este ano.

O texto, destinado a elaborar uma regra que exclua do teto os gastos com os programas sociais, foi entregue ao parlamento na semana passada e deve sofrer alterações a partir dos debates na Câmara e no Senado. Segundo esses aliados, a confirmação de espaços no ministério para siglas com as quais o governo está negociando a formação de uma base mais ampla a partir do ano que vem pode garantir votos importantes já na aprovação da PEC.

