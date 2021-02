Lula se contrapõe a Bolsonaro e defende uso de máscaras pela população

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi mantido como preso político durante 580 dias e teve seus direitos políticos violentados para que Jair Bolsonaro chegasse ao poder e assim pudesse implantar um choque neoliberal, retirando direitos dos trabalhadores e garantindo a entrega do petróleo e de riquezas nacionais, usou suas redes nacionais para defender o uso de máscaras, a vida e a ciência. Foi uma resposta a Bolsonaro, que no auge da pandemia, criticou as máscaras.

Confira o tweet de Lula, inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista a um vídeo recente do ex-presidente:

Cuide de você e de quem você ama. Use máscara. #equipeLula



Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/ijiKKvRpdF February 26, 2021

