Lula se reúne com conselheiro de Segurança dos Estados Unidos, enviado de Biden

Por Michele de Mello, do Brasil de Fato -O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebe o conselheiro de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, nesta segunda-feira (5), em Brasília. Emergência climática, imigração, defesa da democracia e segurança regional são alguns dos temas em pauta.

Em nota, a Casa Branca assegura que o objetivo da viagem é verificar como os EUA e o Brasil podem trabalhar juntos "para enfrentar desafios comuns, incluindo o combate à mudança climática, salvaguardando a segurança alimentar".

O enviado especial de Joe Biden se reunirá com Lula, com o o ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, e o senador Jaques Wagner (PT / BA) para debater sobre a agenda do novo governo e também terá um encontro com o tecnicamente ainda mandatário, Jair Bolsonaro, e o secretário Especial de Assuntos Estratégicos, almirante Flávio Rocha.

A visita de Sullivan ao Brasil seria um compromisso assumido por Biden em telefonema a Lula, após as eleições de outubro.

"Temos o compromisso de fazer o país voltar a crescer, e para isso vamos conversar com todos", publicou Lula em seu perfil na rede social Twitter.

