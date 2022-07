Lula se solidariza a Caiado após a morte do filho do governador de Goiás

Apoie o 247

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou neste domingo sua solidariedade à família do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, após a notícia da morte de seu filho, Ronaldo Ramos Caiado Filho, aos 40 anos. Confira abaixo e saiba mais:

Queria deixar minha solidariedade a companheira Thelma Gomes e ao governador Ronaldo Caiado pela triste e precoce perda de Ronaldo Filho. Perder um filho é uma dor que nenhuma família merece passar. Que Deus conforte a família nesse momento difícil. — Lula (@LulaOficial) July 3, 2022





Morreu na manhã deste domingo (3) Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

O governador e a primeira-dama, Gracinha Caiado, participavam da missa de encerramento da tradicional Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO), quando receberam a notícia. Eles deixaram o local às pressas.

A causa da morte de Caiado Filho não foi divulgada. Ele era o único filho homem do governador, fruto do casamento anterior de Caiado, com a ex-esposa Thelma Gomes.

Em nota, o governo confirmou a morte: “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo (03/07), aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor.”

