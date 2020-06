Lula sobre Ciro Gomes: após tanto tomar coice, chega uma hora que você responde

O ex-presidente Lula rechaçou o comportamento do ex-ministro Ciro Gomes e relembra que, “se Ciro fosse humilde e não fosse para França, o PT poderia ser o primeiro em 2018”, referindo-se ao não apoio de Ciro a Fernando Haddad, que disputou o segundo turno com Jair Bolsonaro edit

247 - O ex-presidente Lula, em entrevista concedida nesta quinta-feira (4) ao portal Metrópoles, rechaçou o comportamento do ex-ministro Ciro Gomes e relembra que, “se Ciro fosse humilde e não fosse para França, o PT poderia ser o primeiro em 2018”, referindo-se ao não apoio de Ciro a Fernando Haddad, que disputou o segundo turno com Jair Bolsonaro.

Lula fez um desabafo quando questionado a respeito de sua relação como ex-ministro. Ele relembra que Gomes “foi um companheiro, seu ministro e sou agradecimento publicamente a ele”.

“Quando Ciro Gomes foi eleito deputado federal em 2010, eu não queria que ele tomasse posse, queria que ele fosse para o BNDS, mas ele não quis. Eu disse que a Câmara não era lugar pra ele, por conta da forma que ele se comporta politicamente, do ponto de vista psicológico, mas ele foi”, destacou Lula.

No entanto, Lula criticou a agressividade de Ciro com o Partido dos Trabalhadores. “Eu sempre falo que converso com Ciro a qualquer hora e ele concede entrevista dizendo que 'o PT que vá pra puta que pariu”, lamentou.

“Ele já chamou candidata do PT de puta, de vaca, bateu na cabeça de petista com bandeira. Tenho respeito e consideração por ele, mas ele não respeita”, destacou Lula

O ex-presidente também condenou o posicionamento de Ciro no segundo turno das eleições presidenciais ao não apoiar Fernando Haddad na disputa com Bolsonaro. “Se o povo quer que você ganhe, então vota logo em você no primeiro turno”;

“Se eu tivesse sido candidato, se o [Luís Roberto] Barroso [STF] não tivesse feito aquela pataquada de me enquadrar na lei ficha limpa, obviamente teria ganho a eleição no primeiro turno”, salientou o ex-presidente.

Pandemia

Ele avaliou a condução de Bolsonaro no enfrentamento à pandemia e condenou sua postura: “Bolsonaro não se preparou para governar o Brasil, faz questão de colocar pessoas erradas. Veja o ministro do Meio Ambiente que quer destruir o Meio Ambiente, o responsável pela saúde nem sabe o que está fazendo lá”.

“Bolsonaro não dá significância a gravidade do que representa esse vírus. Ele deveria já ter um construído comitê de governadores, mas apenas ofende as pessoas, nem ao menos repassou verbas aos Estados”, acrescentou o presidente.

Manifesto

Lula também comentou a respeito das críticas que recebeu a não adesão ao manifesto “Juntos”.

Segundo ele, o manifesto não cita o impeachment de Bolsonaro e nem condena a nociva política econômica do governo. “E quem manda nesse governo é o Guedes, Bolsonaro é o bobo da corte”, explicou.

Lula também ressaltou que o manifesto “apenas fala da democracia de forma muito genérica”.

Ele também pondera que, “quando parte da sociedade tenta se mobilizar, parte da elite tenta controlar o processo”, referindo-se aos empresários milionários que assinaram o manifesto.

Veja a íntegra da entrevista:

