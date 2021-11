Lula tem menor rejeição e é a única opção para 38%, diz PoderData

Apoie o 247

Fórum - Levantamento do PoderData divulgado nesta sexta-feira (26) mostra que o ex-presidente Lula (PT) segue como o pré-candidato à Presidência com menor rejeição do eleitorado. Ele é o único a registrar menos de 50% de rejeição e é o que possui maior número de eleitores que o enxergam como única opção.

Dados do instituto mostram que apenas 42% afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum, o colocando com a menor rejeição entre os pré-candidatos pesquisados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), possui o maior rechaço, com 70% dizendo que jamais daria um voto nele.

📊😡 PoderData publicou há pouco a rejeição dos pré-candidatos, coletada na sua última pesquisa:



🟣 Pacheco 70% (+5)

🔵 Doria 58% (-1)

🔘 Bolsonaro 57% (-2)

🟡 Ciro 57% (+1)

⚫ Leite 57% (+3)

🟠 Moro 56% (-5)

🔴 Lula 42% (+2) pic.twitter.com/XR4Oy5VSHA PUBLICIDADE November 26, 2021

Os demais candidatos aparecem com índices de rejeição bem próximos. O presidente Jair Bolsonaro, Ciro Gomes (PDT) e Eduardo Leite (PSDB) estão empatados com 57% de rejeição. O governador João Doria (PSDB) registra um ponto a mais que o trio e aparece com 58%, enquanto o ex-ministro Sergio Moro (Podemos) tem um a menos e registra 56% de rejeição.

Lula é o campeão no voto convicto, com 38% do eleitorado afirmando que o enxergam como única opção no pleito. Bolsonaro tem uma fatia de 27% de eleitores fiéis. Moro, por sua vez, registra 14%.

