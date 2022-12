Lula vai compor 'cozinha' do Palácio do Planalto com quadros do PT

Apoie o 247

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), iniciará na próxima semana a montagem de sua assessoria direta, conhecida como “cozinha” do Palácio do Planalto, que trabalhará em gabinetes próximos ao seu. Apesar de Lula já ter dito a interlocutores que só anunciará o chamado “núcleo duro” de seu governo no dia 10 de dezembro, aliados do petista já fazem suas apostas e especulações sobre os nomes que irão compor o grupo.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o cientista político Marco Aurélio Santana Ribeiro encabeça a lista para ser o chefe de gabinete de Lula. O nome do governador da Bahia, Rui Costa (PT), também está no topo da lista para o comando da Casa Civil, caso o presidente eleito opte por um perfil do tipo gerencial. Já o ex-governador Jaques Wagner (PT) e a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), podem ocupar o cargo “se a escolha pender para um papel político”.

Ainda segundo a reportagem, “para a Secretaria-Geral da Presidência, função dedicada à articulação com a sociedade civil, um cotado é o advogado Marco Aurélio de Carvalho. Coordenador do Grupo Prerrogativas, que promoveu encontros e atuou na organização de movimentos em defesa da democracia durante a campanha”.

O deputado federal José Guimarães (CE), coordenador da campanha do PT no Ceará, também tem o nome cotado para articulação ou para ser o líder do futuro governo na Câmara. O deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP) também é cogitado para o cargo.

Já o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) tem o nome cotado para a chefia do Ministério das Relações Institucionais, responsável pela articulação política. Para a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), o prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), é o mais citado. “Embora ele repita a interlocutores que preferiria não assumir o cargo, petistas avaliam que não recusaria um convite de Lula”, ressalta a reportagem.

O ex-chanceler Celso Amorim “deverá assumir a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que retomará o status de ministério na gestão de Lula. Já Márcio Macedo, tesoureiro da campanha de Lula, poderá assumir função nesse núcleo de governo, caso não suceda Gleisi na presidência do PT”, finaliza o periódico.

