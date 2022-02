Lula viaja ao México e tem encontro com o presidente López Obrador

Brasil e México são os dois maiores países em população e território e também as duas maiores economias da América Latina edit

Lula.com.br - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja esta semana para a Cidade do México, onde se encontrará com o presidente Andrés Manuel López Obrador na manhã de quarta-feira (2).

Acompanham Lula na viagem a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, os ex-ministros Celso Amorim e Aloizio Mercadante, que é presidente da Fundação Perseu Abramo, e o senador Humberto Costa.

Brasil e México são os dois maiores países em população e território e também as duas maiores economias da América Latina.

Além do encontro com o presidente, Lula irá falar para deputados e senadores mexicanos, além de lideranças políticas do MORENA, o partido de López Obrador.

Na próxima semana o ex-presidente retomará sua agenda no Brasil.

