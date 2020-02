Lula viaja para visitar o papa Francisco

247 - O ex-presidente Lula embarcou na tarde desta terça-feira (11) para Roma, na Itália, onde se encontrará com o papa Francisco no Vaticano, informa Mônica Bergamo.

Intermediado pelo presidente da argentina, Alberto Fernandez, a audiência de Lula com o papa será na quinta-feira (13), de acordo com os advogados do petista. Entre os assuntos, as duas lideranças conversarão sobre lawfare.