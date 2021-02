Maia anuncia saída do DEM

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou que irá deixar o partido após a realização da eleição que definirá o novo comando do Congresso. Maia disse que sua permanência no DEM se tornou insustentável após a posição tomada pela legenda na disputa pela presidência da Casa edit

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou que irá deixar o partido após a realização da eleição que definirá o novo comando do Congresso, marcada para esta segunda-feira (1). Segundo reportagem da CNN Brasil, Maia disse que sua permanência na legenda se tornou insustentável após a executiva do partido decidir manter uma posição de neutralidade na disputa entre Baleia Rossi (MDB-SP) e Artur Lira (PP-AL) para sua sucessão. O parlamentar apoia a do emedebista para o comando da Casa.

Ainda segundo a reportagem, Maia já teria comunicado sua decisão a alguns líderes do partido, entre o presidente da legendam ACM Neto. Os procedimentos para sua desfiliação deverão ser iniciados logo após o término da eleição.

Na manhã desta segunda-feira, Rodrigo Maia já não participou da reunião de uma reunião da executiva do DEM.

