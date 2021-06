Maia chama ACM de ‘Torquemada Neto’ e diz que ele tentou “calar críticas” com sua expulsão do DEM

“É lamentável o caminho imposto pelo Torquemada para o partido”, criticou o deputado, que está a caminho do PSD. Rodrigo Maia disse ainda que o partido “virou moeda de troca junto ao governo Bolsonaro” edit

247 - O deputado federal e ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia reagiu à decisão do DEM de expulsá-lo do partido, rachado entre o grupo de ACM Neto e o que ele pertencia, de oposição ao do prefeito de Salvador.

“O DEM decidiu me expulsar de seus quadros. O presidente Torquemada Neto, usando o seu poder para tentar calar as merecidas críticas à sua gestão, tomou essa decisão. É lamentável o caminho imposto pelo Torquemada para o partido”, postou no Twitter.

“Não só por isso, mas também pela sua deslealdade e falta de caráter, pedi a minha desfiliação. O partido diminuiu. Virou moeda de troca junto ao governo Bolsonaro. Agora é virar a página e juntar forças para um projeto de desenvolvimento do Brasil e em prol dos brasileiros”, prosseguiu Maia.

Em nota, a legenda disse que Maia cometeu uma “infração disciplinar”. “Após garantir o amplo direito de defesa ao parlamentar, os membros da Executiva apreciaram o voto da relatora, deputada Prof. Dorinha. A comissão nacional, à unanimidade de votos, deliberou pelo cometimento de infração disciplinar, e consequente expulsão do deputado”, afirmou o partido.

A saída já era esperada. Rodrigo Maia deve agora se filiar ao PSD.

