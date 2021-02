Maia dispara contra DEM: 'DNA histórico' de direita alinha partido a Bolsonaro

247 - Em seu último dia de mandato, o atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disparou contra seu próprio partido, que, a um dia da eleição para presidência do órgão, assumiu postura de 'independência' e retirou o apoio declarado a Baleia Rossi (MDB-SP).

Para Maia, o DEM tem um 'DNA histórico' de direita, que o alinha naturalmente com o governo.

“Acho uma decisão equivocada, mas, para mim, é da natureza, do DNA histórico de um partido de direita, que agora caminha, pelo jeito, para uma aproximação maior com um governo de extrema direita”, afirmou Maia, lembrando que a “natureza do partido é de direita”, o que contribuiu para um governo de direita atrair “parte considerável dos deputados”.

As declarações foram reportadas na CNN Brasil.

O conhecimento liberta. Saiba mais