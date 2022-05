Marina Silva espera telefonema de Lula para marcar uma conversa presencial

Apoie o 247

247 - A ex-ministra Marina Silva (Rede-AC) aguarda um telefonema do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para marcar uma reunião presencial com o petista. De acordo com a coluna de Guilherme Amado, publicada nesta segunda-feira (9), no portal Metrópoles (DF), a expectativa é que a ex-ministra peça ao ex-presidente que o PT apresente as propostas do partido para o desenvolvimento sustentável e para combater a crise climática.

A ex-senadora fez chegar ao Partido dos Trabalhadores que não será conduzida ao encontro de Lula por nenhum interlocutor e que espera um gesto de Lula para avançar com as conversas.

Marina concluirá nesta semana a mudança para São Paulo, onde será candidata a deputada federal. Recentemente, ela teve uma conversa recente com o ex-prefeito Fernando Haddad, por telefone, e ficou de marcar um encontro com ele para tratar do cenário eleitoral.

Haddad disputará o governo do estado de São Paulo e quer o apoio da Rede para a campanha.

