Ministério da Saúde é notificado pelo STF e tem 48h para apresentar datas de vacinação

Victor Fuzeira, Metrópoles - O Ministério da Saúde afirmou, nesta segunda-feira (14/12), que foi notificado da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), para fornecer mais detalhes do Plano Nacional de Imunização (PNI) contra Covid-19.

A Corte cobra que a pasta forneça, pelo menos, a previsão da data de vacinação contra o novo coronavírus. Em nota, a Saúde afirmou que “irá responder dentro do prazo determinado”, que é de 48 horas.

Lewandowski já havia cobrado que o ministério apresentasse as informações sobre as datas no sábado (12/12), um dia após a pasta entregar o plano da campanha ao STF.

