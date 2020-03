Ministros avaliam que Regina Duarte deve cair

Após indicações que desagradaram a Jair Bolsonaro, e demonstrações de insegurança, integrantes do núcleo duro do Palácio do Planalto afirmaram que Regina Duarte não vai resistir às pressões do cargo edit

247 - Ministros do governo disseram ao chefe do executivo nacional que não acreditam que Regina Duarte resistirá às pressões do cargo de secretária da cultura, aponta a colunista do Globo Bela Megale.

Regina defendeu nomeações no departamento de sua responsabilidade que não agradaram a Jair Bolsonaro, consolidando a impressão que os integrantes do núcleo duro do Palácio do Planalto formaram antes mesmo da posse, na última quarta-feira (4), da quarta pessoa a comandar a área de Cultura.

O atual ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, reagindo a queda cada vez mais previsível, tentou emplacar nomes na equipe da atriz, com a finalidade de blindá-la.