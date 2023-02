Moraes confirma encontro com Do Val e chama plano golpista de Bolsonaro de "Operação Tabajara"

Segundo o ministro, Marcos do Val não quis registrar por escrito a denúncia por se tratar de "uma questão de inteligência". "Levantei, agradeci", contou Moraes edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes confirmou nesta sexta-feira (3) ter recebido o senador Marcos do Val (Podemos-ES), que denunciou a trama golpista de Jair Bolsonaro (PL) e do agora ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).

O plano de Bolsonaro de usar o senador para grampear Moraes foi classificado pelo próprio ministro como "ridícula", uma "Operação Tabajara".

Durante participação a distância na conferência realizada pelo Lide, em Lisboa, Portugal, Moraes contou que "a ideal genial era colocar escuta no senador para que o senador que pudesse gravar. A partir disso, poderiam solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos".

Segundo Moraes, ele perguntou ao senador se ele estava disposto a colocar todas as informações no papel, tornando-as oficiais. O parlamentar se negou, alegando que se tratava de "uma questão de inteligência".

"Levantei, agradeci", contou o ministro, já que, para ele, o que não é oficial, não existe.

