Moro apresentou à PF ao menos sete provas contra Bolsonaro, diz O Globo

Revista Fórum - Em depoimento à Polícia Federal no último sábado (2), o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, apresentou ao menos sete provas de que o presidente Jair Bolsonaro de fato tentou interferir politicamente na organização. A informação é do jornal O Globo.

Dentre essas provas, Moro citou o nome de três ministros do governo – Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Braga Netto, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo – como testemunhas das interferências do president

Leia mais na Fórum.

