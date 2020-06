Moro desponta como principal adversário de Bolsonaro em 2022

Um levantamento da Quaest Consultoria e Pesquisa apontou que Sérgio Moro aparece com 19% das intenções de voto, contra 22% do seu antigo chefe edit

247 - Um levantamento da Quaest Consultoria e Pesquisa apontou que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro é atualmente o principal adversário de Jair Bolsonaro na corrida presidencial de 2022. De acordo com a sondagem, o ex-juiz aparece com 19% das intenções de voto, contra 22% do seu antigo chefe. Moro ganha de Bolsonaro em alguns segmentos, como entre pessoas com mais de 60 anos (24% a 22%) e com renda mensal superior a cinco salários mínimos (24% a 15%). Os dados foram publicados por Veja.

Na terceira e na quarta posições, estão os ex-presidenciáveis Fernando Haddad (PT), com 13%, e Ciro Gomes (PDT), com 12%.

Em quinto lugar está o apresentador Luciano Huck (5%), seguido por Guilherme Boulos, do PSOL (3%).

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), teve 2%.

Os dados apontaram que 23% dos entrevistados dizem não ter candidato.

