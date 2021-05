Morre Jorge Picciani, ex-presidente da Alerj

247 - O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), o ex-deputado estadual Jorge Picciani, morreu nesta sexta-feira (14), em São Paulo. Picciani estava internado no Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, onde fazia um tratamento de câncer de bexiga, que descobriu em 2017

O primeiro dos seis mandatos de Picciani como deputado estadual foi em 1990 e ele esteve à frente da Alerj por quatro mandatos consecutivos( 2003-2010). Em 2015, após ficar quatro anos afastado, voltou a ocupar o cargo.

Picciani foi autor de projetos na Alerj como a lei que proibia o nepotismo; os vagões exclusivos para mulheres na hora do rush em trens e no metrô do Rio e criou a Comissão de Ética da Alerj que levou à cassação de quatro deputados.

O ex-parlamentar também foi alvo de duas operações contra corrupção na Alerj a Cadeia Velha, em 2017 que investigava o tráfico de influência para aprovar projetos na Alerj para favorecer as empresas de ônibus e também as empreiteiras e a Furna da Onça, sobre o recebimento de propinas mensais de até R$ 100 mil e de cargos para votar de acordo com o interesse do governo.



