Mourão abre o jogo e diz que tanto Baleia como Lira são governistas

247 - O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, afirmou que, apesar da disputa pela presidência da Câmara estar "apertada", não vê tanta diferença entre os dois candidatos, Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP).

Ele mencionou dados do Radar no Congresso, plataforma do site Congresso em Foco, que apontam que Lira e Baleia não defendem campos opostos. O primeiro votou com o governo em 88% das ocasiões, já o segundo em 90%.

"Acho que em qualquer hipótese o governo tem que ter uma boa conexão com a Câmara e o Senado, no sentido da gente conseguir aprovar o que é necessário para o país avançar", disse Mourão, conforme reportado no G1.

"Precisamos trabalhar forte esse ano. Na minha visão, os dois que estão candidatos hoje, se você for analisar, mais de 90% votaram com o governo. Os dois", acrescentou.

