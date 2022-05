Mulheres podem garantir vitória de Lula em primeiro turno e têm aversão a Bolsonaro

Apoie o 247

247 – O eleitorado feminino, onde se concentra a maior vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, poderá ser responsável pela vitória em primeiro turno contra Jair Bolsonaro, que tem uma atuação marcada por declarações misóginas e posturas típicas de um ogro. "A aversão a Jair Bolsonaro (PL), pelo critério de intenção de voto, diminui entre homens e mulheres à medida que é maior à renda, mas o presidente sofre maior resistência entre o eleitorado feminino de todas as classes sociais, segundo a última pesquisa Datafolha. Homens são o grosso de sua base", aponta reportagem de Joelmir Tavares, na Folha de S. Paulo. "Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal rival dele na corrida presidencial, possui vantagem entre as mulheres independentemente de faixa social. Além disso, tem preferência mais robusta entre os mais pobres de ambos os gêneros", prossegue.

O repórter fez a sua análise a partir dos dados do Datafolha. "Lula registrou 48% das intenções de voto no primeiro turno, ante 27% de Bolsonaro. "O resultado geral já apontava a vantagem do ex-presidente no eleitorado femininino. Entre elas, o petista chega a marcar 49%, ante 23% do atual mandatário", aponta o jornalista. "A intenção de voto em Bolsonaro entre as mulheres, em todas as rendas, é sempre numericamente inferior à registrada entre os homens, tanto na pesquisa espontânea (quando não são apresentados nomes de candidatos aos entrevistados) quanto nas estimuladas de primeiro e segundo turno", acrescenta.

